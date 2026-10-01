从中介那里接单后，魏振羽如约到北京和平里一个老小区，陪一名80多岁的老爷爷晒太阳、聊天。临走前，爷爷对他说：“你下次来别提前说，直接来就行。说了我前一天就开始高兴，一高兴就睡不着。”

走到门口，爷爷又轻声问了一句：“你什么时候再来？”

这个画面，魏振羽一直记到现在。这样的时刻让他更加坚定了当养老陪伴师的决心。

来自内蒙古鄂尔多斯的魏振羽北漂六年，是一名城市规划师。步入而立之年，他偶然在社媒上刷到美国一家养老陪伴平台，想到中国老龄化社会的巨大需求，便萌生了把这一模式引入国内的想法。

随着中国60岁及以上老年人口达到3亿2300万并占总人口近四分之一，年长者的需求正从吃饱穿暖延伸至社交娱乐等精神层面，催生出一批过去闻所未闻的职业，包括养老陪伴师。

他们陪老人家话家常，也帮忙跑腿、代办，从陪诊、陪买家电，到陪遛弯、短途旅行，被形象地称为“共享儿女”。

养老陪伴师陪老人家话家常，也帮忙跑腿、代办、陪诊、陪买家电等。图为“时光伴客”平台的陪伴师（右）陪同长者在商场挑选电饭煲。（受访者提供）

但魏振羽接受《联合早报》采访时强调，他与老人家的子女是补充而非替代关系，在子女因工作、照顾小家而无暇陪伴时充当替补。他形容自己更像“火灾预警器”：老人家有状况、子女又不在身边时，他能及时发现并反馈。

中国社会福利与养老服务协会等机构3月发布的《中国银发经济发展报告（2025）》显示，去年中国银发经济产业规模达9万亿元（人民币，下同，1万7000亿新元），预计到2035年突破30万亿元。

“共享儿女”上门陪伴

每小时赚数百人民币

市场规模不小，但养老陪伴仍是刚起步的细分赛道。魏振羽通过小红书发展客户，上门陪伴每小时收费300元。虽然客户仍只有个位数，但反馈普遍不错。

至于“陪聊”前是否要准备话题，他笑说，老人家其实比想象中更健谈，从往事、家人到大事件、大新闻，“抛出来一个问题，他们就能讲好久”。

说到这，魏振羽提到，这份“软职业”其实有个“硬门槛”：耐心。他第一次去养老院看望84岁的贾奶奶时，老人家光是“你是谁”就问了不下30次。换作一般人难免会觉得不耐烦，但魏振羽每次都耐心回应。

“首先我是拿钱办事，（耐心）是我服务质量的体现。”他不讳言，自己性格温和、不急不躁，确实适合与老年人相处。但在他看来，光有好脾气还不够，“你用心地去倾听，沉浸到他的生活环境，才能赢得他们的信任”。

陪伴一段时间后，贾奶奶远在美国的女儿告诉他：“我妈气色好多了，我在地球另一边，终于能睡个踏实觉了。”这句话，让魏振羽决定把养老陪伴长期做下去。

做这行，魏振羽原以为是自己“在给老人家什么”，可做久才发现，他也被一群长者“反向养着”。自己心烦时，退休教师大爷一句“能过去的事儿，急啥”让他释怀；冬天感冒，独居奶奶给他煮姜汤；陪老人家看蚂蚁搬家、路边野花，也治好他的焦虑，松了那根紧绷多年的弦。

同样被长者“反向治愈”的，还有在苏州带领一群年轻人做养老陪伴的蒋弋喆。

他受访时忆起大四那年在杭州上门陪伴的一位台湾奶奶。聊天中，他无意间说起自己对就业的迷茫，没想到老人家记在心上，非要托人帮他找工作。虽然最后没成，但他一直记着这份心意，工作后还主动回去看望对方。

如今，23岁的蒋弋喆在浙江大学攻读社工专业，并与五名伙伴联合创办养老服务平台“时光伴客”。用户可通过微信小程序下单20多个陪伴服务，从每次120元的陪聊、陪下棋，到220元的陪过节、办生日惊喜派对，甚至还有300元的金婚庆祝。

平台目前已有1000多名注册用户，提供陪伴服务的“时光伙伴”200多人，覆盖苏州、杭州、南京以及成都和青岛等地，多数是兼职陪伴的大学生、社区青年，也有宝妈群体。

23岁的蒋弋喆（左一）是在读社工专业研究生，也是养老服务平台“时光伴客”的联合创办人。（受访者提供）

平台显示，接单最多的陪伴师已近200单，但即便如此，蒋弋喆透露，平台离盈利“可能还比较远”，目前仍由创始团队自掏腰包运营。

这也折射出养老陪伴商业化面临的现实：市场潜力看似庞大，真正愿意为“陪伴”买单的人却还不多，拓展客户比想象中更难。

蒋弋喆认为，花钱购买养老陪伴服务，对用户的经济状况和认知都有一定门槛，在中国社会仍属“比较超前”。受“养儿防老”等传统观念影响，连陪伴父母都要花钱雇人，容易被视为“不孝”。

魏振羽对此也深有体会。他发现越是孝顺的子女，找他时反而越犹豫。有顾客曾说：“我怕我妈觉得我连陪她都得雇人，那我之前那些（尽孝）不都白费了？”在他看来，这类观念的转变还需时间。

与此同时，养老陪伴这个新行业本身也在摸索发展路径。

蒋弋喆甚至希望能有竞争对手突然火起来，率先在全国做出影响力，好让后来者可以参照，也为规章制度、职业操守等提供参考。“现在最痛苦的一点就是，我们大家都在摸石头过河。”

匹配需求延缓失能

适老改造走进家门

从精神上的陪伴，到更适老的居住环境，银发需求正变得越来越细致。

一名重度帕金森患者20天前还能在儿子搀扶下走路，20天后就坐上了轮椅，一段时间后又恢复到可被搀扶着走。

适老化设计师王晨在为他进行居家改造时，不能只考虑长者“怎么搀扶着走”，也得考虑他怎么“坐着走”。

从卧室到卫生间，他设计了连续的扶手系统，门换成推拉门，淋浴区留出足够空间方便助浴，餐桌旁也预留轮椅进出的空间。“居家适老改造设计师更像是医生，而不是设计师。我要根据不同老人的情况，开出不同的药方。”

“很多人还以为，居家适老化改造就是装几个扶手。”王晨说。

47岁的上海人王晨做这行已10多年。他最早是职业排球运动员，后来赴日本一边打球，一边学建筑设计。由于所在球队隶属一家医院，他在日本近八年长期接触长者和护理工作，还考取了福祉住环境顾问资质，为老年人和残障者提供居住环境改善方案。

适老化改造设计师王晨（右）在客户家测量厨房操作台尺寸。（受访者提供）

2012年，王晨所在的商业设计公司开始把业务转向养老领域，从养老机构等面向业界的项目做起。六七年后，他尝试把居家适老化改造推向大众消费，结果不少人感兴趣，但真正愿意掏钱的却寥寥无几。“太早了。”王晨总结道。

真正让他看到市场变化是在2024年前后——开始有人愿意为适老化改造付费了。

从2023年开始，中国进入“史上最大退休潮”，“60后”以平均每年2000万人的规模退休。中国宏观经济研究院社会发展研究所学者曾形容，这一代人受教育程度更高、城镇化率更高，人均收入和财富拥有量也更高，在个人消费、养老模式等方面的观念也在更新。他们正在成为拉动养老消费的重要群体。

如今，王晨的客户可直接从小红书、抖音等平台找到他，设计费最高每平方米1000元。

适老化改造设计师王晨（左）与客户讨论设计方案。（受访者提供）

王晨说，居家适老化改造需有极强的专业度。比如，温度和光线对长者来说至关重要：卫生间的温差、灯光的色温和光束角，都是普通住宅设计中可能不会特别关注的细节。

问题在于，这个行业里真正懂这些的人并不多。王晨估计全中国真正从事这行、能称得上顶级专家的只有约五人，业内普遍认为能说得过去的也就约50人。越来越多设计师开始把“居家适老改造”写进业务介绍，但客户很难分辨其专业程度。

“别说做过10个（项目），能完整做过三个以上整体（适老）改造的人，在国内都很少。”

设计师：专业人员不够

行业标准规范比较粗糙

行业标准也是问题。在王晨看来，现有一些评估和改造规范仍较粗糙。与此同时，长者越来越多，愿为养老服务消费的人也越来越多，但真正能提供专业服务的人远跟不上。

王晨的公司鼎盛时有40多人，如今仅12人。近年，房地产下行和大型养老项目减少，让面向机构的业务大幅萎缩，回款周期拉长，公司转向消费者和小型社区养老项目，才觉得“还能活下去”。

这恰恰是这个新行业正在经历的现实：人口结构变化终究会托举行业，但在那之前，专业人才、行业标准和与之配套的养老服务体系，或许都还在慢慢成型。

王晨并不怀疑这个行业的前景是好的。他说：“但问题是能不能到那个时候，你还活着。”