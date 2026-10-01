许多对人类而言理所当然的动作，到了机器人这里，都变得不太容易。

在距离广州市中心50多公里的增城，一个由老旧办公楼改造的数据采集基地里，30岁的数据采集从业者黄健以“把东西放到架子上”这个动作，向《联合早报》记者说明他如何给机器人“录教学视频”。

黄健戴上装有摄像头的头盔和类似腕带的设备，把一个包裹放到货架上，拿下来，再放上去。“放上去的时候，要保证举到头部摄像头能拍到的位置。头偏了，或手偏了，没拍到动作轨迹，这段视频机器就看不懂了。”

这个动作，他要变换角度、场景，还要注意幅度，不能太快或太慢，而且得重复做上六个小时，第二天仍要继续。

数据采集员头戴摄像头完成机身控制板除尘，记录下双手操作过程，让机器人从真实作业中“学习”这一工序。（受访者提供）
数据采集员头戴摄像头完成机身控制板除尘，记录下双手操作过程，让机器人从真实作业中“学习”这一工序。（受访者提供）

黄健是土生土长的广州人，大学专业是汽车工程，毕业后曾在一家汽车零部件厂担任工艺工程师，一年多前转行当数据采集师。他说，数采工作累，“但新兴产业，有前景”。

延伸阅读

百业竞逐新赛道 经济跑出新动能
百业竞逐新赛道 经济跑出新动能
一字一句调教AI 人工到位才有智能
一字一句调教AI 人工到位才有智能

他转行的时间点，也是中国机器人产业迅速升温的节点。宇树科技人形机器人连续两年登上中国央视春晚机器人参加马拉松比赛和格斗赛……人形机器人频繁出现在大众视野。2025年，“具身智能”首次写入中国政府工作报告，列为重点布局的六大未来产业之一。

热钱也加速涌入这一行业。今年上半年，据中国数据追踪机构IT桔子统计，具身智能赛道融资额突破了900亿元（人民币，下同，171亿新元），同比增长500%。

政策支持、资本投入、媒体宣传，人们对机器人的期待已经超越扭秧歌和丢手绢，而是要大规模商用，在做家务、照顾长者等方面为人类“分忧”。

在广州铠传科技数据采集基地，数采员戴着采集设备做不同的家务活，包括整理物品（左）以及清洁消防栓箱内部。（受访者提供）
在广州铠传科技数据采集基地，数采员戴着采集设备做不同的家务活，包括整理物品（左）以及清洁消防栓箱内部。（受访者提供）

但这是有门槛的。智能机器人研发与应用企业深朴智能副总裁李明磊对《联合早报》说，与工作在纯数码空间的大语言模型不同，机器人需要理解物理世界、在真实世界中行动，“这就需要建立视觉、语言、物理空间和动作空间几个维度之间的对应关系”。

第一步就是获得多且真实的数据。英伟达首席执行官黄仁勋在2026年GPU技术大会（GPU Technology Conference，简称GTC）上曾指出，收集真实世界训练数据的过程缓慢、成本高昂，而且永远不够充分。

训练机器人所需数据不够
巨大缺口促数采行业增长

李明磊说，训练机器人完成单一任务所需数据相对有限；但若希望机器人在不同环境中具备泛化能力、进入复杂家庭场景，则可能需要百万小时以上。而业内测算，中国目前合规可用的真实物理交互数据仅有50万小时，巨大缺口正在推动数采行业快速增长。

在黄健供职的广州铠传科技数据采集基地，采集员戴着设备记录的正是各种家务活场景：搬东西、整理刻意弄乱的物品，以及一遍遍往桌上喷水再用抹布擦干。

在广州黄埔区一处旧办公室改造的“数采基地”，数采员在其中反复完成各种家务劳动。这是目前数据采集公司最常见的场景之一，也是市场认为机器人能率先实现落地的任务。（受访者提供）
在广州黄埔区一处旧办公室改造的“数采基地”，数采员在其中反复完成各种家务劳动。这是目前数据采集公司最常见的场景之一，也是市场认为机器人能率先实现落地的任务。（受访者提供）

基地负责人韩连飞对《联合早报》说，这种由真人戴着数采设备记录，而不使用机器人真机的方式，在行业里被称为第一视角“无本体数据采集”。相较于用真机的“摇操”采集，无本体成本更低、规模容易扩大。

韩连飞介绍，头部数据和手部数据放在一起，机器就能把“看到了什么”和“手做了什么”对应起来。

他的企业甲方以各种机器人公司为主。按要求采集完特定时长的动作数据后，打包传给甲方，经过筛选、标记，剔除遮挡、无关人物后，方能用于机器人的模型训练。

随着机器人训练对数据的需求增加，数据采集师或AI机器人训练师等职位，在招聘市场不断增加，对学历和经验要求不高，许多招聘信息标明“零经验可入行”。《北京日报》报道估计，中国当前可调用的数采员已经超过百万级别。

韩连飞说，他的团队既有按天结算的兼职采集员，也有长期全职人员。普通采集员一天收入多在150元至180元左右，长期工月薪则从数千元到上万元都有。正式采集前，数采人员都会接受简单培训。

“机器人要学擦玻璃，或者收拾东西，我们就现场搭建好场景，数采员按照规划动作来做。工作门槛不高，但是考验耐心。”

经过一年多的训练，黄健已从一线数采员升级为可以拆解、规划动作的规划师。他归功于自己不断学习从机器的角度去思考怎么做示范。

打个比方，人类在流水线上作业，总是会下意识地用眼睛看一看，检查一下有没有瑕疵。“对人来说，这再正常不过。但是在数据采集中，如果10几秒里没有明显的手部动作，这段画面可能就会被视为无效。因为机器无法从画面里看到人的停顿、理解停顿的意义。”

此外，人类工作时会下意识撩头发、擦鼻子，这些自然动作都可能打断采集。

黄健说，在多人协作的生产线上，这种克制更难。产品出了问题，人往往会本能地扭头和同事沟通，但采集画面通常不能出现其他人。

对按有效时长来计算工作量的数采员，这些无效片段会直接压缩绩效、影响收入。

韩连飞也会参与一线采集员的工作，对数采员工作的枯燥有所领会。

比如，清洗、整理等日常家务在现实生活中一遍就能完成，但在数采过程中，甲方可能要求一个场景累计10至20小时的数据；为了继续采集，还得把东西重新弄乱，再做一遍。“会枯燥、长时间重复也会导致肌肉酸痛。”

培训机器人
为人提供就业机会

但另一方面，韩连飞说，对年轻人来说，它可能是一份零经验就能上手的短工，也是接触机器人产业的入口；对一些在传统制造业中面临岗位收缩的中年工人来说，则提供了另一种就业选择。

韩连飞说，公司转向数据采集业务后，他前后面试过约2000人，有兼职大学生、家庭主妇，也有下岗工人。

当前他的团队中就有一批35岁以上的员工，原本在一家日资制造企业工作。企业效益转差、停工后，几个班组的人转来做全职数据采集。他们更看重这份工作能维持收入，也更容易适应。

韩连飞记得，有员工跟他说过，这份工作和从前在流水线上其实有相似之处，都是要熟练、稳当、重复。

数采员坐在工位前，反复进行桌面物品拿取、整理等操作，用头戴设备记录手部动作。（受访者提供）
数采员坐在工位前，反复进行桌面物品拿取、整理等操作，用头戴设备记录手部动作。（受访者提供）

当前，数据采集师已成为一项正式的职业。中国人社部今年9月公布的新职业里就包括“具身智能机器人应用技术员”，明确工作内容包括使用遥操作设备、空间数字化工具和仿真平台，从事多模态数据采集与处理、模型微调、现场部署等。

各地也开始建设专门的数据采集场地。中国信通院8月发布的统计显示，中国已建成启用超过70家具身智能训练场，在建或规划中的训练场也有40多家。

一些数据采集员有“教会徒弟，饿死师傅”的担忧——等机器人真正学会了动作，自己会不会反而失去工作？

不过，当前真实世界高质量数据仍然大量依赖人工采集，一线岗位本身也存在向上升级的空间。

李明磊说，目前数据采集人员需求量很大，这类岗位经过基本培训即可上手；随着行业规范化，未来还会形成不同层级，包括一线采集、人员管理和设备管理等岗位。 

黄健刚转行时主要亲自佩戴设备采集数据，如今除了采集，也开始负责任务规划和管理，未来可能还能承担数采基地运营的工作，月入也达到8000元至1万元的区间。

他打算继续留在机器人行业。关于未来，他并不太担忧：“机器人不断学习，但人也会往前走。”他说，这份工作不只是帮助机器人，也让他的职业跟上了新产业的节奏。