中国水利部部长李国英说，中国极端洪涝灾害呈现“一增加三随机”的明显态势，即气候变化引起极端暴雨洪水事件增加，极端洪涝灾害发生的地点随机、时间随机、强度随机。

据中新社报道，李国英星期三（9月30日）在国新办新闻发布会上说，今年以来，水利部门全力应对江河洪水多发、南北洪水并发的严峻形势。

其中，9228座（次）大中型水库投入调度运用，抗御了998条河流超警以上洪水、49条河流有实测资料以来最大洪水，水库有效拦蓄洪水1375亿立方米，减淹城镇1165个，减淹农作物1065万亩，避免人员转移581万人（次），最大限度减轻了洪涝灾害损失。

“近年来，全球气候变化影响加剧，中国暴雨洪水、洪涝灾害多发频发，防御工作面临一系列新形势新任务。”李国英表示，总体来看，“十五五”期间，中国洪涝灾害显著的特点是充满不确定性，给防御工作带来了极大考验。

他说，下一步将加快推进防洪安全体系和能力现代化，以防御体系的完备性、前瞻性、确定性，来应对洪涝灾害事件发生的不确定性。

具体而言，官方将打好工程基础，立足优化流域防洪减灾格局，加快建设一批防洪控制性水库，全面系统推进老旧水库改造提升、病险水库除险加固，加快江河堤防建设和河道整治，加强蓄滞洪区建设管理，实现“拦得住、排得走、分得下”，提高洪水调控能力。与此同时，抓好雨水情监测预报，建立健全防御工作体系。