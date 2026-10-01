中国广东深圳大鹏新区将从10月12日起，对违法登山者进行救援追偿。

大鹏新区应急管理局微信公众号公布，大鹏新区星期三（9月30日）出台华南片区首个区级山地救援追偿规范性文件《深圳市大鹏新区户外登山涉险救援及追偿管理办法（试行）》。

试行办法明确在大鹏新区范围内山区开展徒步、登山、攀岩、野营、溯溪等活动时，若擅自进入未开发、未开放区域（含临时划定的自然灾害危险区）陷入困顿或危险状态，相关主体完成救援后，可向户外登山活动组织者及被救援人员追偿实施救援发生的劳务费、食宿费、交通运输费、装备费、材料费、救援人员因施救造成意外伤害的医疗费及其他必要费用。

试行办法将从10月12日起施行，有效期两年。

深圳大鹏半岛国家地质自然公园曾于去年10月在微信公众号指出，自2023年以来，公园管理处已参与救援行动229起，并说很多游客因体力不支、缺水、迷路或天黑被困而求助，虽大部分有惊无险，但独自闯入未开放区域的行为，无疑是将自身置于极大的危险之中。

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公园吁请公众务必遵守公园管理规定，全程在已开放的游览线路上活动，不擅自进入未开放区域。

澎湃新闻报道，去年8月至10月有三人在深圳大鹏半岛国家地质自然公园登山遇难，其中一人抵达望郎归山顶，向女友发送风光照片，之后没有音讯，遗体在失联超过两个月后被寻获。

另一人则是独自在望郎归徒步时失联，之后在望郎归望夫石的海边被找到，但最终经抢救无效离世。报道称，望郎归区域在公园范围内属于未开放区域。