英国情报机构军情五处（MI5）星期三（9月30日）罕见发布警告，称一家中国机构受中国国家安全部门委托，资助人工智能（AI）等领域的学术研究。这项警告是MI5首次独立公开发布的警报。

据路透社报道，英国军情五处在“间谍活动警报”（Espionage Alert）中指出，超过100名在英国的学者曾参与由中国通用技术研究院（CGTRI）资助的项目。该机构与中国国家安全部“关系非常密切”。

警报称：“MI5发现，中国通用技术研究院的主要目的是资助学术研究，以直接提升中国国家安全部开展间谍活动的技术能力。”

“英国学者参与了由中国通用技术研究院资助的项目，涉及人工智能、网络安全、隐蔽通信系统和隐写术等领域。这类活动为中国国家安全部的间谍活动提供支持，而相关间谍活动对英国国家安全构成威胁。”

隐写术是一种将信息隐藏在其他信息或物件中的技术。

据中国驻英国大使馆官网消息，中国驻英国大使馆发言人指出，英国情报部门对中国有关实体的指责纯属捕风捉影、无中生有，对此坚决反对，并已向英国提出严正交涉。

发言人称，英国高校同中国的交流合作，一向建立在自愿、合规基础上，符合双方利益。

发言人还表示，敦促英国情报部门停止任意散布谣言、破坏干扰中英教育交流和科研合作。

MI5也警告，在此次警报发布后仍继续与中国通用技术研究院合作的人，可能面临依据英国《国家安全法》被起诉的风险。英国2023年通过这项法律，赋予当局更大权力，以打击外国间谍活动和敌对国家活动。

据彭博社报道，英国安全事务国务大臣贾维斯（Dan Jarvis）说，他正致函所有大学校长，以确保他们及教职员工终止与中国通用技术研究院的所有合作安排。

MI5的这项警报是英国近期指控中国从事间谍活动的最新一起事件。今年3月，英国警方逮捕三名被控协助中国对外情报机构的男子，其中一人是执政党工党一名国会议员的丈夫。三人均否认有关指控。

去年10月，MI5警告英国议员，有中国支持的势力通过网络针对他们。英国政府今年较早前批准中国在伦敦兴建新使馆，而这一决定此前迟迟未能作出，部分原因是英国担忧中国可能利用这座建筑作为间谍活动据点。