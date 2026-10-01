中国解放军海军飞行员张超的纪念馆星期三（9月30日）在山东青岛落成。他生前驾驶的117号歼-15舰载战斗机也首次对外公开展示。

香港《明报》称，以个人命名并建造独立纪念馆，在近年相对罕见。

据《青岛日报》报道，张超纪念馆开馆仪式暨“致敬英雄、砥砺前行”纪念活动星期三在青岛举行，当天也是烈士纪念日。

张超纪念馆展陈面积800平方米，主体建筑屋顶呈“八一”造型，屋檐延展形似舰载战斗机机翼。展陈的117号歼-15舰载战斗机为张超生前驾驶，是首次对外公开展示。

室内展陈以海军舰载战斗机事业发展为背景，分为七个板块，通过张超的飞行日志、训练笔记等，展示他的成长经历、军旅生涯，并还原舰载机训练场景及战机发生故障后4.4秒的过程。报道也提到，纪念馆落成开馆后，即日起开始试运行。

《青岛日报》报道称，张超是中国航母舰载机事业牺牲的第一位英烈。2016年4月27日，他在执行歼-15舰载战斗机陆基模拟着舰训练任务时，战机突发电传故障。

在战机发生故障后的4.4秒内，他放弃最佳跳伞时机，全力推杆挽救战机，最终牺牲，年仅29岁；他牺牲后，获追授“逐梦海天的强军先锋”荣誉称号，并获授“人民英雄”国家荣誉称号和中华人民共和国成立70周年“最美奋斗者”称号等荣誉。