中国多地节俭迎十一，其中河南郑州优先使用完好中国国旗，经清洗、检修后重复利用。

郑州市城市管理局上星期五（9月25日）在微信公众号发文公布，该局牵头组织各区（开发区）城管部门开展的节前城市氛围营造和品质提升工作，其中氛围营造工作坚持“简单务实、厉行节约、长效惠民”原则，重点做好国旗悬挂、户外宣传、夜景照明等。

郑州城市管理局也说，在国旗悬挂中，各地坚持节约、利旧。全市优先使用往年可继续使用的完好国旗，经清洗、检修后重复利用；作业避开早晚高峰，尽量减少对市民出行的影响。

文章称，郑州金水区组建双作业小组，科学调配人力物力，率先完成悬挂任务，循环复用完好旧国旗192面。同样位于郑州的二七区坚持绿色节约理念，此次仅使用94面新旗，循环复用完好旧国旗436面，利旧率达82.26%。

澎湃新闻也报道，在湖北十堰，市城管执法委突出国庆主题氛围，在城市主干道、立交桥、广场游园路灯杆等点位，悬挂国旗、彩旗7300余面，搭配大红灯笼。本次布置践行节约理念，优先复用往年回收的节庆物料，按需补充采购，统筹核算安装、拆卸等相关费用，节俭高效办好节庆景观。

在浙江建德，市住建局也立足节俭务实、精致出彩原则，依托城市原有自然花境和存量时花基础，通过精细化养护、科学化管养手段提质增色，因地制宜打造立体花坛、花海景观节点，有序完成全城双节氛围布置。

中共中央、国务院去年发布修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强调党政机关带头过紧日子。

不少媒体对于节俭过节做法表示赞赏。澎湃新闻在评论文章中说，节俭迎国庆，彰显的是厉行节约、反对浪费的“过紧日子”理念。“今年多地坚持‘简单务实、厉行节约、长效惠民’，把旧国旗清洗检修、把旧物料循环复用，不是舍不得花钱，而是把钱省下来花在刀刃上、群众急需处。”

文章强调，节俭迎国庆不是要牺牲节日的氛围，而是要实现“节俭务实”与“精致出彩”的有机统一。