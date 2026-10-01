朝鲜领导人金正恩星期四（10月1日）向中国国家主席习近平致贺电，庆祝中华人民共和国成立77周年，并称无论国际形势如何变化，朝中友谊历史绝不会改变。

星期四（10月1日）是中华人民共和国成立77周年。据朝中社报道，金正恩当天向习近平致贺电。他说，中国近年来在全面实现新时代中国特色社会主义思想的新征程上取得的令人刮目的成果，不仅加强了国家的综合国力和国际地位，同时清楚地证明任何力量都无法阻挡中国人民的强国建设和民族振兴事业。

金正恩表示，朝鲜对社会主义邻邦所取得的成就感到由衷高兴，并坚信中国人民在习近平为核心的中国共产党正确领导下，一定会实现中华民族伟大复兴。

金正恩提到，去年和今年，他同习近平进行意义重大的会晤，确认了面向共同的美好未来，要把具有共同的崇高理念、生死与共的巩固而特殊的朝中友好关系发展成为最坚强的、战略性的社会主义国家关系的立场和意志。

金正恩也说，无论国际形势如何变化，用鲜血凝成、以真实的同志友谊继承下来的朝中友谊历史绝不会改变，“社会主义为核心的传统团结与合作关系，是我们党和政府的坚定意志”。

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金正恩还重申，愿同习近平一道，为把具有深厚而悠久历史根基的朝中关系引向新的战略高度，从而切实捍卫两国共同利益，维护地区和平与稳定。

习近平上月致电金正恩，祝贺朝鲜建国78周年时称，他愿同金正恩一道努力，“继续加强对两党两国关系的战略引领，携手推动各自党和国家事业发展，持续增进两国人民福祉和友谊，为促进地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出更大贡献”。