部分美国参议员们将争取在11月让针对中国汽车的永久禁令获得通过。

据路透社报道，美国国会助理星期三（9月30日）称，支持永久禁止中国汽车进入美国市场的两位美国参议员莫雷诺（Bernie Moreno）和斯洛特金（Elissa Slotkin），将在11月参议院休会期结束后，争取让禁令获得批准。

莫雷诺曾在星期二（29日）说，他计划本周在参议院休会前，寻求快速批准针对中国汽车的严厉禁令。

不过，支持者未能消除另一名参议员保罗（Rand Paul）的疑虑。保罗担心，禁令会不公平地针对德国汽车制造商梅赛德斯-奔驰。

莫雷诺说，相关法案的最终版本，将确保梅赛德斯-奔驰不会被禁止在美国销售汽车。

斯洛特金曾在上周说，所有民主党成员都支持推进这项禁令，并希望本周能获得快速批准。

法案将禁止中国实体持股比例超过15%的公司在美国销售汽车，而中国实体目前持有梅赛德斯-奔驰近20%的被动股权。参议院商业委员会7月批准了这项法案。

总统特朗普上月告诉福克斯新闻，他会接受中国汽车公司在美国设厂生产汽车，这一表态引发美国汽车制造商的疑虑。

美国汽车制造商、供应商及经销商曾敦促特朗普坚持既定政策，即将寻求在美国境内销售、进口或制造车辆的中国汽车制造商拒之门外。

美国前总统拜登政府2025年初实施了一项法规，实际上禁止了所有中国汽车制造商在美国销售或制造乘用车，理由是这些车子可能会将敏感的驾驶员数据传输至中国。此外，美国也对中国电动汽车维持着超过100%的关税。