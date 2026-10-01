香港特首李家超说，国际定位是“香港的DNA”，“一五”规划清晰釐定了香港的国际定位。

据明报新闻网报道，香港特区政府星期四（10月1日）在湾仔会展举行酒会，庆祝中华人民共和国成立77周年。

李家超致辞时说，77年来，中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，这是特区政府公布香港第一个五年规划后首个国庆日，别具意义。

他说，面对瞬息万变的地缘格局调整、产业链重组，以及科技和人工智能的高速发展，香港必须主动谋划、前瞻布局。

李家超说，香港“一五”规划有三大特色，包括制定具有香港特色的政策措施和重大项目，坚持有效市场与有为政府相结合，清晰釐定香港的国际定位。他形容国际定位是“香港的DNA”。

他最后引述《淮南子·主术训》“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”，称香港第一个五年规划是经广泛咨询后凝聚的集体智慧，有信心只要各方在自己的岗位上齐心协力，共同发挥力量，香港定必风光无限。

李家超9月16日在立法会公布香港第一个五年规划，并发表2026年施政报告。规划强调，要巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，同时加快建设国际创新科技中心，同时打造国际高端人才集聚高地。