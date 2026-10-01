美国国会众议院中国问题特别委员会的共和党籍主席穆勒纳尔（John Moolenaar），敦促特朗普政府审视美国盟友韩国与中国日益升温的关系，并称这种关系对美国构成“重大风险”。

据路透社报道，众议员穆勒纳尔致信美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio），敦促对韩中关系保持“高度警惕”。他列举的原因包括两国领导人层面的关系日益密切、韩国在中国的半导体投资，以及美国企业在韩国受到相较中国竞争对手不公平的待遇。

穆勒纳尔形容韩国是“美国的重要盟友”，但警告双方之间的摩擦“可能演变为首尔战略取向上的结构性转变”，须要“密切关注，并在必要时采取协调行动”。

韩国外交部称，无法就这封信的具体内容发表评论。这封信在星期二（9月29日）寄出，此前未被报道。韩国外交部也提到，韩美同盟是韩国外交政策的基石，双方正致力于在多个领域深化同盟关系。

这封信发出前，美韩关系经历了一段紧张时期，期间美国总统特朗普曾对韩国提出严厉批评。

自1950年至1953年的朝鲜战争以来，美韩一直是盟友，当时中国支持朝鲜。不过，两国近年来在贸易、对华政策和安全问题上出现分歧。同时，特朗普一直寻求改善与北京的关系。

这封信发出之际，韩国已承诺在美国投资数千亿美元。

穆勒纳尔形容韩中领导人层面互动的密集程度“前所未有”。他举例说，中国国家主席习近平2025年时隔11年再次访问韩国，韩国总统李在明今年也访问中国，成为2019年以来首位访华的韩国总统。

穆勒纳尔说，韩美之间的分歧正“日益扩大”。尤其令他担忧的是，韩国已“实际上排除”在中国大陆对台湾采取侵略行动时，支持地区采取应对行动。他引述李在明2024年竞选期间的一句话：“台湾海峡发生什么事，与我们有什么关系？”

据报道，李在明今年1月接受日本NHK电视台采访时表示，韩国应“避免不必要的卷入”，并称尊重他国立场符合国家利益。

穆勒纳尔要求美国国务院在10月31日前就韩中关系的最新发展进行情况通报。