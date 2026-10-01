中国成都大学一所学院的中共党委书记，被曝出著作涉嫌抄袭后，涉事者已被免职。

成都大学星期三（9月30日）在微信公众号通报，经核查，涉事者曾勤的专著《高校音乐教学探究》存在多处段落与他人著作重合、引文标注不规范、标注不实等科研失信情形；另外两篇英文论文存在引用与论文无关文献的科研失信情形。上述情形构成学术不端。

《中国新闻周刊》早前报道，收到《高校音乐教学探究》涉嫌抄袭、两篇英文论文存在虚假引用的线索。曾勤是成都大学中国—东盟（亚细安）艺术学院音乐与舞蹈学院党委书记、教授。

《高校音乐教学探究》2022年7月由吉林人民出版社出版，共158页，约15万字。《中国新闻周刊》比对后称，书中多处内容与此前他人出版的著作及公开发表的论文高度重合，部分内容未标注出处。

报道也指曾勤同年发表的两篇英文论文，也存在引文与参考文献不对应等问题。

延伸阅读 学院党委书记15万字著作被指抄袭 成都大学成立调查组

成都大学在星期三的通报中说，免去曾勤的音乐与舞蹈学院党委书记职务，撤销曾勤的正高级专业技术职务任职资格，取消曾勤的科研项目申报、职务晋升、职称评定、工资晋级、评奖评优等资格36个月，记入科研诚信严重失信行为数据库。驻校纪检监察组已对此进行立案审查。