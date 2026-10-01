菲律宾海岸警卫队星期四（10月1日）称，一艘中国大陆科考船在靠近台湾的菲律宾巴丹群岛省北部近海作业，菲方已派出最大型舰船和一架飞机前往相关海域采取行动。菲方还称，一艘大陆海警船也已驶入相关海域。

据路透社报道，负责南中国海事务的菲律宾海岸警卫队发言人塔里埃拉（Jay Tarriela）称，菲律宾的行动打断了中国科考船未经授权的海洋科学研究活动，并迫使其驶离相关海域。

菲律宾海岸警卫队称，已派出97米长的“特雷莎·马格巴努阿”号（Teresa Magbanua）巡逻舰及一架飞机，对这艘中国船只采取行动。菲律宾海岸警卫队说，这艘中国船只自9月28日以来一直停留在伊特巴亚特岛（Itbayat Island）西北约37海里处。

“嘉海科7”正是菲律宾海岸警卫队此前所称，在巴丹群岛附近海域徘徊期间伪造定位信息的中国籍勘测船。

菲律宾海岸警卫队说，“特雷莎·马格巴努阿”号驶至距“嘉海科7”不到100码处，并放下一艘硬壳充气艇，绕着这艘科考船航行数圈，期间菲方人员通过无线电喊话。

菲律宾海岸警卫队称，这艘科考船在行动期间多次改变航向，试图避开菲律宾船只。

随后，一艘中国海警船抵达现场，试图为这艘勘测船提供掩护，并通过无线电向菲律宾船只喊话。

菲律宾海岸警卫队表示，中国海警船的介入“值得关注”，因为“嘉海科7”属私人所有。这也令菲方对该船与中国政府之间的关系，以及它可能在巴丹群岛和吕宋海峡附近海缆通道收集的数据及其用途产生疑问。

菲律宾海岸警卫队称，相关行动仍在进行，但菲律宾已迫使“嘉海科7”驶离原先逗留的海域。“特雷莎·马格巴努阿”号继续监视这艘船，以确保它驶出菲律宾专属经济区。