日本媒体报道，日本经济界代表团拟明年3月访华。此消息传出时，日本前外长岩屋毅率领的日本国际贸易促进协会本周在北京与中国高官会面。

日本共同社星期四（10月1日）引述消息人士称，日中经济协会和日本经济团体联合会（经团联）、日本商工会议所一把手率领的代表团拟明年3月访问中国北京，并已就此展开协调。

上述访华行原定今年1月进行，但因日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时发表“台湾有事”论，令日中关系陷入低谷，两国官方乃至民间交流出现停摆。

日本经团联于6月23日至25日派出副会长兼前事务总长久保田政一，赴大连出席“夏季达沃斯论坛”，随后转赴北京参加链博会。

该组织之后宣布，力争在2026年度内，派遣由经团联、日中经济协会及日本商工会议所三大经济团体最高层率领的代表团访问北京。

此外，日本关西经济联合会和大阪商工会议所等关西工商界原计划10月18日至23日访华，但消息人士称中方上述期间正忙筹备11月18日至19日在广东省深圳市举行的APEC首脑会议，难以在10月期间接待日方代表团，关西工商界希望能与中国政要面对面会谈，因此认为延期是妥当的做法。

若派遣事宜敲定，这将是日本关西工商界2024年11月以来首次访华。除关西经济联合会外，还有来自大阪、京都、神户商工会议所等团体的高层80人计划参加。

岩屋毅上星期天（9月27日）以日本国际贸易促进协会新任会长身份率团开展四天访华行程，期间与中国外交部长和副总理何立峰会面。

王毅在星期一（9月28日）的会面时说，当前的中日关系又一次面临严峻局面，有待再次实现正常化，并敦促纠正日本领导人在台湾问题上的言行。

何立峰星期二（9月29日）在会见时说，中国始终欢迎日本企业赴华发展，共享市场机遇，希望日本国际贸易促进协会把握正确历史方向，继续发扬对华友好传统，为推动中日经贸合作发挥更大作用。