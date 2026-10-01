日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时发表的“台湾有事”论，让日中关系跌至冰点，官方乃至民间互动陷入停摆。日本媒体发布的民调结果显示，有近六成日本民众认为高市早苗应改善对华关系。

日本《朝日新闻》星期一（9月28日）发布，上星期六至星期天（9月26日至27日）进行的全日本舆论电话调查，结果显示，有57%受访民众认为高市早苗有必要努力改善对华关系。35%受访者则认为没有必要。

结果也显示，在支持高市改组内阁的群体中，51%受访民众认为有必要努力改善对华关系，44%受访者则认为没必要。在不支持高市改组内阁的群体中，69%受访者认为有必要努力改善对华关系，25%受访民众则认为没必要。

日本首相高市早苗9月17日改组内阁，这是她自去年10月上台以来首次改组内阁。日本执政党自民党的执政伙伴日本维新会议员在这次改组中首次入阁。

在首次入阁的人员中，众议员簗和生与关芳弘曾因自民党的“黑金”丑闻而受到党内处分，这次分别担任农林水产部长和文部科学部长。这也是“黑金”丑闻曝光后，首度有因此受到党内处分的议员入阁。

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上述调查结果显示，35%受访民众支持高市早苗内阁改组，40%表示不支持，理由是两名涉“黑金”丑闻议员入阁。