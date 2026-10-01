中国驻美大使谢锋说，中美合作是双行道，永远在进行时，要跨越“修昔底德陷阱”，走出正确相处之道。

据中国驻美国大使馆官网，使馆当地时间星期三（9月30日）举行庆祝中华人民共和国成立77周年招待会，谢锋致辞。

他说，中美元首北京会晤确立中美建设性战略稳定关系新定位，华盛顿会晤以“尊重、公平、对等”丰富新定位的内涵，两国元首引领中美关系稳中有进、不断改善，顺应两国和世界人民期盼。双方要加快把新定位的愿景转化为行动，朝着合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期的方向努力，跨越“修昔底德陷阱”，走出中美正确相处之道。

谢锋说，中美利益深度交融，合作空间十分广阔，实现中华民族伟大复兴和让美国再次伟大完全可以相互成就。合作是双行道，永远在进行时。双方要持续拉长合作清单，压缩问题清单，携手多办有利两国和世界的大事、实事、好事，促进中美双赢、世界共赢。

谢锋还说，中国发展是世界机遇，中美携手是人类福音。年底前，两国元首还有望在深圳、迈阿密两度聚首，为中美关系注入强劲动力。

美联邦参议员戴安斯，美白宫、国务院、商务部等部门代表，各界人士，外国驻美使节等800多人出席招待会。