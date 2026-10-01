台湾海巡署新设第三位副署长星期四（10月1日）正式到位，原任海军司令部少将副参谋长原圣华当天晋任中将，随后转任海巡署副署长。台湾总统赖清德表示，期许原圣华运用过去海军经验，强化两个体系间的协同。

综合《联合报》和中央广播电台网报道，台湾总统赖清德星期四主持10月份将官晋任授阶典礼。其中，原圣华由少将晋任为中将，并调任为海巡署副署长。

赖清德表示，面对快速变化的海上情势，台军与海巡需要更紧密合作，除了共享海域情资，也要确保指挥通联在不同状况下能稳定运作；他并期许原圣华运用过去海军经验，强化两个体系间的协同。

《自由时报》报道认为，这打破了过往台湾海军高阶人事的传统框架，为台海防卫布局投下震撼弹。

海委会主委管碧玲说，原圣华过去历任海军战训处处长、舰队长、国防部战规司及通次室相关职务，此次由海军转任海巡，主要着眼于专业互补，希望把海军战训及舰艇实务经验带进海巡，提升双方在海域监侦、情资共享及应变处置上的整合。

据报道，原圣华在海军内部一直被公认为“文武双全的实战派将领”，他的军旅历练非常完整。他不仅第一线带过主力军舰，随后更出任主管水雷战与反潜核心的“海军192舰队”少将舰队长。

他曾掌管台湾国防部战略规划司的战略研析处，负责精准对接台美军事情报与国防政策，随后更被提拔为海军司令部战备训练处长，专责统合全军的演训方针。

海巡署今年修法增设第三位副署长，原本两位副署长增为三位，主要考量在于海巡辖管海域广达54万平方公里，任务涉及海域执法、国安及平战转换等不同专业，因此增加一名副首长。

路透社报道称，台湾海巡署舰艇通常不公开携带武器，但经常出动跟踪中国大陆海警船，并警告对方驶离。大陆海警自6月起已开始在台湾东部海域巡逻。