香港特区政府公布的最新报告推算，香港下个10年期总房屋需求为41万9300个单位，港府将供应42万个单位，其中未来五年的公营房屋供应量将为25年来新高。

据香港政府公报，港府星期一（9月28日）公布《长远房屋策略》2026年周年进度报告，推算出上述结果。

香港房屋局发言人指出，解决房屋问题是本届政府施政的重点，在本届政府全力“提速、提量、提质、提效”的不懈努力下，公营房屋落成量已打好稳固基础，进入收成期，加快满足市民的住屋需求。

发言人介绍，公屋综合轮候时间由本届政府上任前的高位6.1年降至4.8年，连续两季处于八年多以来最低水平，朝着于2026／27年度下降至4.5年的目标迈进。自本届政府上任以来（即2022年7月至2026年6月），已有超过8万5500户申请者获安排入住出租公屋。香港房屋委员会（房委会）和香港房屋协会（房协）也已推售约4万8000个资助出售单位，数字较本届政府上任前四年期内（即2018年7月至2022年6月）推售的新资助出售单位数目的约2万5000个单位大幅增加接近一倍。

发言人称，自本届政府上任以来，已有超过13万3000个家庭获安排入住出租公屋或购买由房委会和房协出售的资助出售单位，数字较本届政府上任前四年期内的约9万7000个家庭大幅增加超过35%。

发言人续称，在未来10年，政府已觅得足够土地，可满足29万4000个公营房屋单位供应目标。政府将致力在未来五年（即2027／28至2031／32年度）每年平均提供超过3万5000个公营房屋（包括出租公屋及资助出售房屋）单位，较本届政府上任时相应的五年落成量增加约73%，是过去25年来的新高。

私营房屋供应方面，发言人说，未来10年私营房屋供应目标为12万6000个单位。政府未来10年将有足够土地满足上述目标。除了政府卖地项目外，其他私营房屋土地来源包括铁路物业发展项目、市区重建局项目及私人发展项目。至于较短期的私营房屋供应，根据2026年6月底的最新推算，未来三至四年一手私人住宅物业市场的供应量预计约为9万6000个单位。