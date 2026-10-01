（北京／香港综合讯）涉案金额约31亿元（人民币，下同，5.9亿新元）的内蒙古贪官李建平被执行死刑已快两年，其被通缉的儿子李苏超仍未归案。有报道称，李苏超夫妇已改名移居欧洲，塞浦路斯当局正对他展开洗钱调查，并已冻结价值逾亿的涉案房产。

据财新网星期三（9月30日）报道，早在李建平落马前，李苏超已协助父亲将部分赃款转移境外，并于2016年办理塞浦路斯投资入籍手续，其中一项投资是购置当地一处海滨顶层豪宅。

李苏超随后与妻子高冉移居欧洲，两人分别改名为Leonidas Loucas和Rhea Loucas，并曾创立科技公司。

据塞浦路斯新闻网站Philenews报道，当地警方正调查李苏超及其家族两名友人涉嫌洗钱、以虚假陈述取得登记及串谋诈骗的案件，并已于今年8月冻结总值1700万欧元（2450万新元）的两处房产。

塞浦路斯警方称，李苏超目前下落不明。

综合星岛网和香港01报道，李苏超现年36岁，高冉是他在中国人民大学金融学院的同学，曾在德勤北京及中投证券香港公司工作。公司注册资料显示，高冉现居瑞士。

李建平曾任呼和浩特经济技术开发区党工委书记，2022年9月因贪污、受贿、挪用公款和纵容黑社会性质组织罪，一审被判处死刑。

中国最高人民法院复核确认，李建平以欺骗手段非法占有国有公司资金14.37亿余元，其中2.89亿余元尚未实际取得；另非法收受财物5.77亿余元，挪用公款10.55亿余元，其中4.04亿余元在案发前尚未归还。

李建平在2024年12月17日被执行死刑。财新网报道，他临刑前获准会见家属，但李苏超并未现身。