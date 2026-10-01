中国多地政府机关食堂在国庆假期对公众开放，更有机关食堂在长假首日（10月1日）的就餐名额已全部约满。

据中国纵览新闻报道，江苏扬州、江西景德镇、山西长治、安徽淮南等多地政府宣布机关食堂面向市民、游客开放。

淮南市机关食堂经理告诉纵览新闻，游客到机关食堂用餐提前一天预约即可，食堂提供六道菜，15元（人民币，下同，2.86新元）、20元、30元三个价位套餐供游客选择，10月1日的就餐名额已约满。

山西沁源县政府食堂负责人则告诉纵览新闻，早餐、午餐均为自助餐，价格分别为5元、8元，食堂最多能承载60人同时就餐，10月1日早上有45人前来就餐。

报道称，沁源县政府机关食堂便宜实惠成为了一大亮点，吸引了不少网友留言，要前去该食堂打卡。

此外，有“网红餐厅”称号的扬州市政府食堂工作人员说，食堂中午和晚上的饭菜都是28元一份，可以自选两个大荤菜、一个小炒和一个素菜，米饭和汤免费食用。截至10月1日中午12时，限供的500份餐品已所剩不多。

扬州市政府食堂近年来已成为备受关注的“网红餐厅”。据《扬州日报》报道，这座食堂每年清明节、劳动节、国庆节均向游客开放，已连续开放八年。去年十一中秋假期，餐厅接待游客近5000人次。