台湾媒体报道，台湾向美国采购的F-16V战机，经过从拍板出售至今共七年的等待后，首两架将在星期五（10月2日）飞抵台湾台东志航基地。

综合台湾ETtoday新闻云和《自由时报》报道，台湾空军编列逾2472亿新台币（98亿新元）对美国采购66架F-16V战机，规划2026年底全数交运。

美国2019年拍板向台湾出售66架F-16V Block70战机，原定最快2023年交付第一批，但碍于产线安排等原因延宕。

首架战机今年3月完成验收飞行测试，首批战机8月下旬飞抵夏威夷后，返台行程数度受到天候及其他因素影响而延迟。

台湾空军星期四（10月1日）下午发采访通知称，首两架F-16V将于星期五早上飞抵台东志航基地。

民进党立委王定宇同日在脸书写道，对于66架全新F-16V因为新系统整合，导致交机延宕，虽然国际军售规定军购属于政府对政府交易，即使违约也无罚金项目，但是台湾政府多次向美方争取和抗议，“希望采‘非现金’补偿方式进行”，例如美国厂商在提供两年初次备份件时增加件数，或是延长保固时间等。

王定宇称：“美国政府目前正与美厂商进行洽谈，协商过程目前进展顺利。”