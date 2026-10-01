台湾检方通报，三名前任和现役军官涉大陆间谍案被起诉。

综合台湾《联合报》《自由时报》星期四（10月1日）报道，台湾高等检察署高雄检察分署（简称高雄高分检）调查发现，陈姓退役空军上士2020年底接受中共省委书记所属情工组织“于处长”、“刘总”等人指示与资助，负责在台湾发展组织。

陈男当时找上了担任陆军八军团卢姓士官长（表妹前夫），请卢男提供任职部队的战车参数、防卫固守与汉光演习演训计划等资料。

在把上述资料交给大陆情报单位后，陈男结识了刚退伍的毛姓上尉辅导长，从2024年起与毛男等人接受赴珠海，接受“刘总”的饮宴招待，之后再利诱毛男等人接触台军现役军人，企图在台扩大发展大陆间谍网络，持续收集国防情报。

此案经高雄宪兵队、台南宪兵队、屏东县刑大及国防部政战局等单位组成专案小组，报请高雄高分检指挥侦办。

高雄检方今年6月指挥发动搜索，查扣相关证物与账户交易明细，陈男、毛男并被检方依违反国安法声押禁见获准。

检方统计，陈男、卢男、毛男等三人被吸收后，包含交付资料费用，共自“于处长”与“刘总”等处领处约15万元人民币报酬（2万8628新元）。

高雄高分检侦结此案后，认为陈男、卢男、毛男等三人为了一己私利背叛袍泽与人民，行为极其劣迹，检方依涉犯国安法为大陆地区发展组织罪、国家机密保护法、违背职务收受贿赂等数项重罪，依法提起公诉。