英国媒体引述不具名美国官员称，尽管中国大陆国家主席习近平已要求军方在2027年前做好必要时以武力夺取台湾的准备，但北京在2028年前对台采取这类行动的可能性正越来越低。

两岸受访学者认为，在中美元首峰会及高层对话的默契下，双方共同管控台海风险，2028年前发生大规模冲突的可能性较低；不过，若和平统一前景消亡或出现具体的台独事件，北京将采取行动解决台湾问题。

路透社星期四（10月1日）引述两位现任美国官员、一位前任美国官员和一名知情人士指出，北京推迟武力夺取台湾的原因是中共反腐行动导致军队战备进度受阻，以及北京希望观察台湾2028年大选结果。一些中国大陆官员希望，这场大选能让一个更愿意接受北京控制台湾的政府上台。

知情人士说，如果民进党在2028年大选中第四次连任，尤其是如果现任总统赖清德连任成功，北京可能会在2028年及以后越来越倾向于使用武力。

一位不愿透露姓名的美国官员说：“如果这种情况发生，我认为2028年情势会变得相当严峻。”

习近平当地时间9月24日和特朗普在白宫会晤时，重申希望美国“坚持反对‘台独’的正确立场”，慎重处理台湾问题。中美在元首峰会后各自发布事实清单与成果共识，并未提及台湾议题。

上海海峡两岸研究会研究员包承柯接受《联合早报》采访时分析，这不等于双方之间没有共识，因为如果没有共识的话，这一系列的合作态势是不会形成的。

他认为，中美元首5月和9月两次峰会后已建立共识，双方均不希望在台湾问题上发生直接碰撞或冲突。

台湾大学政治学系教授张登及也认为，中美有一定共同管控台海风险的默契，不使其外溢，影响目前这个阶段性和缓大局。他说，虽然“习特二会”没有明讲，“但这会形成一个连续的赛局，一直到特朗普任期即将届满”。

包承柯指出，特朗普5月15日从北京返美途中发表的谈话，是份量很重的对台政策宣示，美国行政部门后来也没有人作出改变；“习特二会”前，国务卿鲁比奥称对台军售必须优先考量美军自身防卫需求等，有人猜测对台军售会延至特朗普和习近平今年四次会面后，“我觉得可能会延到特朗普任期结束”。

他说，美国智库10年前就宣称大陆2027年前要做好武力夺取台湾的准备，“大陆在对台政策上，当然不想动武，希望以和平方式解决；但若有具体台独事件发生，大陆随时可能采取行动，并非取决于特定年份”。

包承柯强调， 北京希望以和平方式解决台湾问题，并会与国际社会沟通协调，在“一个中国”原则与反台独的国际环境中维持台海和平稳定。

不过，张登及点出美国11月期中选举的隐忧，若特朗普大输，出现“跛脚”，可能面临共和党和民主党建制派反扑。“届时特朗普如何处理台海问题？他还能保持战略定力，来维护中美这个建设性战略稳定关系吗？”

他说，台湾民进党政府并不想被中美共管，若岛内的选举对民进党有利，赖清德连任成功，那2028年的和平态势就可能出现变化，民进党也会“尽早促成后特朗普时期的到来”。