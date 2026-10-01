中国科技巨企华为与中国汽车企业赛力斯达成新的五年合作协议，将联合组建问界业务专属团队。

据微信公众号“问界汽车”星期四（10月1日）发布的消息，鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式星期三（9月30日）在深圳举行。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东，赛力斯集团董事长（创始人）张兴海等出席签约仪式。

据介绍，问界用户已经突破120万，正迈向品牌成长新阶段。华为与赛力斯表示，面向新五年，双方将持续锚定问界高端智能汽车品牌核心定位，联合组建问界业务专属团队，进一步升级问界业务，以专属专营更好地服务问界用户，持续推动问界新豪华品牌向上。

双方致力于为用户带来更极致的高端智能电动汽车产品和更优质的出行体验，进一步推动中国汽车产业高质量发展，打造中国新豪华智能汽车标杆品牌。

华为鸿蒙智行和赛力斯9月15日发布公告宣布调整合作模式，由赛力斯主导产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售和服务体系，华为终端转为参与赋能。

赛力斯董事长张兴海9月22日对中国央视财经回应了“单飞”说法。他表示，赛力斯和华为没有分手，一直都是在一起，今后也在一起，只是合作模式进行了一个升级。

据澎湃新闻报道，华为终端BG董事长余承东9月24日在线下活动中提及，赛力斯方面主动提出主导问界。他还发文称，“接下来，我们会聚焦尊界、享界、智界、尚界，让每个界都获得更加充足的资源。”