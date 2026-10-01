日本东京地方法院星期四（10月1日）对今年3月持刀闯入中国驻日本使馆的日本陆上自卫队前成员村田晃大进行首次公开庭审，中使馆对此回应时，敦促日方严惩凶犯，彻查整改。

中国驻日本使馆发言人星期四晚在微信公众号上，就村田晃大非法持刀侵闯中国驻日本大使馆案首次开庭答记者问时说，日本自卫队现役官员持刀侵闯中国大使馆，是国际社会前所未闻的恶性事件，严重违反《维也纳外交关系公约》，严重侵犯中国主权和尊严，严重威胁中方外交人员人身安全和外交机构馆舍安全，暴露出日本国内右翼势力猖獗、自卫队人员失管失教等诸多深层问题。

发言人指出，此案事实清楚，证据确凿，不容任何抵赖。日方如何处理此案，中方拭目以待，国际社会也在拭目以待，并敦促日方拿出应有态度，严惩凶犯，彻查整改，作出负责任的交代。

24岁的村田晃大是日本陆上自卫队虾野驻地三等陆尉，今年3月24日携带了18公分长的菜刀，翻墙闯入中国大使馆后被捕。

村田晃大7月27日以非法侵入建筑物、违反《枪刀法》及胁迫的罪名被起诉。他的辩护律师曾申请保释，但被驳回。

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日本陆上自卫队8月对村田晃大作出惩戒免职处分。

据日本共同社报道，在星期四的庭审中，村田晃大承认犯有入侵建筑物和违反《枪刀法》两项罪名；对威胁使馆工作人员的胁迫罪则予以否认。下次庭审将于11月10日举行，预计届时将结审。