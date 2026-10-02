在传统的“金九银十”楼市销售旺季之际，中国总理李强本周一（9月28日）主持召开国务院常务会议，提出要“加力实施扩投资、促消费贴息政策”。会议结束隔天，一项中国中央财政史上从未有过的新政应声公布：从10月1日起，住房刚需家庭购买首套房，可享受1％的房贷贴息。

中国财政部、央行、金融监管总局星期二（29日）联合发布的通知显示，这项福利精准面向普通刚需家庭，购房者必须是第一次购房，面积不超过120平方米、总价不超过150万元（人民币，下同，29万新元），而且只针对商业贷款。如果满足这些条件，其中100万元商业贷款可获最多五年的1%贴息优惠，换算下来，这项政策“礼包”最高价值5万元。

然而，这份史无前例的“首套房贷贴息”大礼包，并没有对房地产股产生立竿见影的提振效果，反而先吹来一阵冷风。9月30日中国房地产股早盘集体跳水，多股跌停，直到午后抄底资金集中涌入，局面才开始逆转，最终走出一个过山车的震荡行情。分析人士指出，市场其实早在9月下旬就传出“节前全国房贷贴息”的消息，房地产板块已普涨了20%，预期都消化得差不多了。待官方政策公布，也就是利好出尽之际，那些提前进场的游资落袋平安，立马转投科技类股了。