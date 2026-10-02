中国大陆本周举办台湾退役上将许历农反独促统爱国事迹展座谈会。全国人大常委会副委员长、民革中央主席郑建邦在会上强调，要坚定不移维护一个中国原则、坚决反对台独分裂，坚定捍卫“九二共识”、增进两岸政治互信。许历农去年5月4日去世，享嵩寿107岁。

中国国民党革命委员会（民革）在官网公布，座谈会星期二（9月29日）在北京召开。郑建邦说，举办许历农反独促统爱国事迹展和座谈会，回顾许历农奔走海峡两岸及海外、坚定反独促统的人生轨迹，重温他与民革携手推动两岸交流交往的故事，感悟他继承中山遗志、坚守家国大义、许身统一大业的崇高精神，“对于引导海内外中华儿女厚植爱国情怀，积极投身两岸交流、守护台海和平大局、推动祖国完全统一，具有十分重要的历史和现实意义”。

郑建邦形容许历农是“坚守民族大义、胸怀家国天下的爱国将领、统一斗士，是恪守黄埔初心、心系山河故土的黄埔军人、报国赤子，是传承中山遗志、弘扬中山精神的笃行志士、伏枥老骥，是深耕交流往来、推动心灵契合的民革挚友、同行伙伴”。

郑建邦也说，“我们要以许历农先生等爱国先贤为榜样，传承爱国精神、凝聚奋进力量、勇担时代使命，坚定不移维护一个中国原则、坚决反对‘台独’分裂，坚定捍卫‘九二共识’、增进两岸政治互信，持续深化两岸融合发展、增进两岸同胞心灵契合，共同传承中山精神、携手推进祖国和平统一进程”。

民革官网也提到，许历农的外孙许念、台湾《观察》杂志发行人纪欣等在会上发言。

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此外，许历农反独促统爱国事迹展当天上午在北京开幕，郑建邦、纪欣为展览揭幕。此次展览为线上线下同步开展。线下展览持续至9月30日，线上展览常设在团结网。