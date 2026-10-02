中国国家体育总局副局长张家胜认为，中国篮球正处在爬坡过坎的阶段，国家队成绩与群众期待还有明显差距，赛风赛纪问题尚未根治，并强调要以刀刃向内的勇气把问题找准、把整改做实。

张家胜在星期二（9月29日）召开的2026-2027赛季中国男子篮球职业联赛（CBA联赛）工作会议上说，CBA联赛是中国篮球改革发展的龙头和旗帜，必须从“国之大者”的高度认识和把握职业联赛的地位作用。张家胜也是CBA联赛组委会主任。中国篮球协会星期四（10月1日）在微信公众号发布关于这场会议的信息。

张家胜坦言，“中国篮球正处在爬坡过坎、不进则退的关键阶段，国家队成绩与群众期待还有明显差距，赛风赛纪问题尚未根治、反兴奋剂风险依然突出，要坚持问题导向，以刀刃向内的勇气把问题找准、把根源析透、把责任压实、把整改做实”。

他也对新赛季联赛工作提出七点要求：坚持中共的领导，把牢正确政治方向；坚持依法治体，提升联赛治理水平；加强赛风赛纪工作，提升惩戒实效；开展立德树人教育，融入联赛育人全过程；纵深推进联赛改革，全面提升联赛竞技质量；全面排查风险隐患，坚决防范安全风险；压实省体育局属地责任，形成齐抓共管工作格局。

此外，中篮联公司赛事运营部负责人孟晓琦在介绍新赛季竞赛工作重点信息及变化时说，赛风赛纪方面，新赛季修订联赛纪律准则，继续签署参赛承诺书，持续执行“CBA联赛三项制度”。反兴奋剂方面，实施反兴奋剂准入制度，所有参赛人员均须完成反兴奋剂准入。