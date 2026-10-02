美国贸易代表格里尔说，中美贸易理事会近期建议对总值600亿美元（768亿新元）的商品下调关税，但目前尚无落实时间表。

综合彭博社和路透社报道，格里尔星期四（10月1日）在密尔沃基出席二十国集团（G20）贸易部长会议时说，“我们必须遵循法定程序”，并指贸易理事会的建议可能纳入今后的关税措施。

格里尔举例说，如果美国贸易代表办公室正在进行的产能过剩调查，最终提出涉及中国的补救措施，两国可通过贸易理事会，寻找开展管理贸易的领域。

他说，这一机制须先征求公众意见，最终依法决定是否采纳理事会的建议。报道称，这些程序意味着美国消费者赶在年底假日季享受到降税好处的可能性降低。

根据中美贸易理事会框架下协商达成的计划，两国将分别对来自对方、价值300亿美元的非敏感商品降低关税。中美贸易理事会是一个政府间机制，在美国总统特朗普今年5月访问北京后宣布设立，并在中国国家主席习近平9月访问华盛顿后投入运作。

在这一机制下，可享受降税的美国输华商品包括肉类和乳制品，中国输美商品则包括小家电、玩具和节日装饰品。

此外，格里尔也在记者会上说，多名与会的G20贸易部长担忧，工业产能过剩导致廉价出口商品大量涌入本国市场，尤其关注中国的产能过剩问题。

格里尔说：“几乎所有国家都同意，必须采取行动应对这一问题，也几乎都认为，现有的贸易救济或应对机制不足以解决问题。”他还说，这正是美国采取单边关税措施保护本国产业的原因。