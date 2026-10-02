俄罗斯总统普京说，他愿意与中国国家主席习近平和美国总统特朗普举行三方会晤，但须先商定议程。

综合路透社和俄罗斯卫星通讯社报道，普京星期四（10月1日）在莫斯科举行、汇聚各国俄罗斯问题专家的瓦尔代论坛上作出以上表述。

克里姆林宫9月初曾说，普京、特朗普和习近平可能在11月举行的下一届亚太经合组织（APEC）峰会期间举行三方会晤。

谈及俄中两国领导人的文化差异，普京说，他与习近平交流时不存在文化障碍。

普京透露，不久前在印度，他和习近平在没有翻译员的情况下单独交流。“只要他或者我说出某句话，我们在没有翻译员，不知道对方语言的情况下就理解了对方。”

他还说：“很遗憾，我暂时不会说汉语，习近平主席也暂时不会说俄语。”

此外，普京也在论坛上透露，中国投资者可能参与西伯利亚一个大型铜矿床的开发，但未说明具体是哪个铜矿床。

他说：“有关决定即将提交政府委员会审议，看来有望获批。这个铜矿床是俄罗斯乃至全球最大的铜矿床之一，中国投资者也可能参与西伯利亚的这一项目。”