中日关系持续紧张之际，日本首相高市早苗被问及是否将在今年11月于深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议期间与中国国家主席习近平对话时，未直接回应，仅称将切实保持沟通。

据日本共同社报道，高市早苗在星期四（10月1日）录制的日本电视台节目中说：“不便作出预断，但将切实保持沟通，从国家利益的角度冷静、妥善应对。”

谈及中美关系，高市早苗说，希望两国关系有助于包括日本在内的国际社会保持稳定，并强调这一点很重要。对于前不久举行的中美元首会谈，她说，美国公布的内容提到维持“自由开放的印太”，令她“很受鼓舞”。

据日本《读卖新闻》引述多名日本政府人士报道，美国总统特朗普9月在华盛顿与习近平会晤时说，希望他与高市早苗直接对话。特朗普在9月26日与高市通电话时，向她转述了这一情况。

报道称，特朗普在通话中说，面对习近平对高市早苗内阁的批评，他没有附和，而是为高市早苗辩护，称赞她是“强有力的领导人”。

高市早苗在通话后向记者表示，双方“确认日美将共同为地区和世界的和平与稳定作出贡献”，但未透露具体交流内容。

高市早苗去年11月在国会发表涉及“台湾有事”的言论后，中日关系陷入低谷，两国领导人和外长等层级的政府间对话至今未恢复。