美国联邦检察官指控一名加利福尼亚州男子违反出口管制，将搭载价值3亿美元（3.85亿新元）英伟达人工智能晶片的电脑服务器走私至中国。

综合路透社和彭博社等报道，美国司法部门指，私人控股公司Earthmade Computer负责人Greg Lui在2023年至2024年间，与他人同谋，在未取得许可证的情况下，将内含受管制晶片的服务器运往在中国的买家。

据悉，这是美国联邦检察机关近期打击涉嫌违反出口管制、将美国先进晶片转运至中国案件中的最新一起。

美国政府出于国家安全考虑，试图阻止中国获得可能增强其军事能力的先进晶片。

今年3月，美国当局也指控超微电脑公司一名联合创办人非法将价值数十亿美元的英伟达晶片转运至中国。该人士表示对相关指控不认罪。

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美国司法部在声明中说，38岁的Greg Lui面对合谋违反美国出口管制、向境外走私以及合谋洗钱各一项罪名。据介绍，他经由马来西亚和新加坡将相关设备转运至中国。

在其中一份采购订单中，他以约760万美元购买了27台服务器，内含英伟达H100图形处理器（GPU）。

若所有罪名成立，这名男子可能面临超过20年监禁。