一家由中国国家大基金设立、多地地方国资持股的融资公司，据报为中企购买受美国出口管制的英伟达高端晶片提供资金支持。

彭博社星期五（10月2日）报道，过去一年内，芯鑫融资租赁集团股份有限公司（Semi-Tech Leasing Group Co.）向上市公司宏景科技（Glory View Technology Co.）提供资金，购买超过700台服务器。

芯鑫租赁2015年由中国集成电路产业投资基金牵头设立。据公司官网介绍，股东单位包括深圳、湖南、河南、上海、无锡、北京、西安、青岛、嘉兴、绍兴等地方国资和中芯国际、新紫光集团等中国半导体产业龙头。

彭博社查阅提交给中国人民银行征信中心的相关文件发现，至少有一笔交易明确为32台英伟达B300 Blackwell晶片的华硕电脑服务器提供了融资。

B300属于英伟达高端Blackwell系列产品。根据美国方面规定，除非取得明确许可证，否则这类晶片不得出售给中国。

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不过，美国的出口管制并未完全阻止这些高端半导体流入中国。美国政府部门曾指，黑市中间商已将价值数十亿美元（10亿美元约为12.8亿新元）的英伟达硬件走私至中国，其中包括Blackwell晶片。

文件显示，宏景科技及其子公司向芯鑫租赁借款超过30亿元人民币（5.7亿新元），用于购买700多台服务器。除了确认搭载英伟达晶片的32台华硕服务器外，目前尚不清楚其余服务器的硬件配置与所搭载的晶片。

报道称，这些记录显示，至少在这起个案中，中国国有资金为相关交易提供了支持。

包括上述32台服务器在内的本批次服务器，大多部署在中国移动位于宁夏中卫的数据中心，是中国“东数西算”工程的重要核心算力节点和西部智算基地。

据悉，彭博社最初于今年5月和6月查阅这些文件。芯鑫租赁6月底重新提交了经过修改的备案文件，删除涉及服务器型号和具体规格等信息。