中美元首举行年内第二次会晤后，中国驻美大使谢锋说，中国国家主席习近平此次对美国的国事访问“创造了中美交往的历史”，具有里程碑意义。

据中国驻美国大使馆网站消息，谢锋星期二（9月29日）接受美国《新闻周刊》专访时说，中美两国元首半年内实现互访，展现出双方对最高领导人良好工作关系的珍视，以及希望抓住契机进一步稳定和改善两国关系的共同承诺。

美国总统特朗普今年5月访问北京，习近平则于9月访问华盛顿，这是习近平时隔11年再次对美国进行国事访问。谢锋说，这是双方对新时期中美关系战略价值的再确认。

谢锋说，此访达成了实质性、有分量的成果，引领中美建设性战略稳定关系取得新发展。两国元首在相互尊重的友好氛围中，就事关中美关系和世界大势的战略性、全局性问题坦诚深入交换意见，为跨越“修昔底德陷阱”求解，为开辟大国正确相处之道指明方向，为人类社会发展开创美好未来，既为两国人民增进福祉，也为世界和平稳定繁荣带来福音。

谈及经贸问题，谢锋指出，中美经贸关系的本质是互利共赢，加强合作是双方内在需求和正确选择，并呼吁美国积极响应、采取行动，同中国相向而行，拉长合作清单、压缩问题清单，不以善小而不为、不以恶小而为之，给两国人民带来实实在在的好处，也为全球经济注入稳定性和正能量。

对于人工智能（AI）发展，谢锋说，中美同为AI大国，肩负特殊责任，要“安护栏”“装刹车”，而非“搞竞赛”“拉铁幕”。

他提到，双方9月已举行首次AI对话，商定11月再次举行，就AI相关风险和惠益进行交流，防范人工智能被滥用恶用。双方还同意建立AI事件的沟通渠道。“这证明人工智能完全可以成为中美合作的新领域，而不应成为冲突对抗的新战场。”