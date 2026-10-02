台湾前总统蔡英文将访问美国，在知名学府斯坦福大学举办的国安主题会议上发表演讲。

斯坦福大学戈尔迪结国安创新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）星期四（10月1日）在领英发文称，欢迎蔡英文于下星期三（10月7日）在2026科技与国家安全会议上发表开幕主题演讲。

据戈尔迪结国安创新中心介绍，蔡英文执政的八年间，面对印太地区日益复杂的安全环境，台湾巩固了其在关键技术与半导体制造领域的全球地位，深化国际伙伴关系，并投资提升防卫能力和韧性。

介绍也称，在蔡英文领导下，台湾政府推动重大的经济、社会与制度改革，同时应对台湾现代史上最具重大影响的时期之一。台湾经验位于本届会议多项核心议题的交汇处，包括科技、经济安全、民主韧性与战略竞争。

据介绍，她的演讲将于当地时间下周三上午8时20分在斯坦福大学胡佛研究所进行。