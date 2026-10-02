香港媒体报道，中国官方高调纪念当年在台湾殉职的情报人员，近日为三位遗骨归乡的“隐蔽战线烈士”分别举行骨灰安葬仪式，并强调要传承“捍卫国家主权和领土完整”的精神力量。

据《明报》报道，本周三（9月30日）是中国第十三个烈士纪念日，官方高调纪念当年潜台殉职的情报人员。

中国官媒央视《法治在线》栏目报道，中国国家安全部星期三北京西山无名英雄纪念广场举行隐蔽战线英烈纪念仪式。隐蔽战线英烈家属代表、功勋荣誉表彰奖励获得者代表参加仪式。

国安部微信公号发文称，国安部长陈一新仪式上强调，要学习他们“对党忠诚的政治品格”以及“冒险犯难的英雄气概”。

《明报》介绍，2013年12月落成的北京西山无名英雄纪念广场，纪念上世纪50年代千名在台湾殉职的情报人员，当中包括电视剧《沉默的荣耀》原型吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等。

《法治在线》同档节目也报道，76年前在台湾殉职的隐蔽战线烈士林范、于成志、张文信，遗骨近日从台湾回到大陆，官方分别为他们举行骨灰安葬仪式。

据介绍，林范1918年出生，是中共在台重要情报组织“台湾情报工作组”重要成员。在台期间，林范为中共党组织发展数名内线力量，及时获取绝密军警情报。他于1950年6月24日牺牲于台北马场町，年仅32岁。

林范骨灰安葬仪式在9月23日在广东揭阳市揭西县棉湖贡山革命烈士墓园举行。烈士亲属后人、相关部门代表等120多人参加。

在台殉职的情报人员于成志、张文信遗骨也于近日回到山东故土。两位烈士的安葬仪式9月24日分别在山东平度烈士陵园、蓬莱烈士陵园举行。

报道称，缅怀这些隐姓埋名、以身许国的革命烈士，就是要“凝聚起维护国家安全、捍卫国家主权和领土完整的强大精神力量”。