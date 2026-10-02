受重点城市优质楼盘入市带动，中国9月百城新房价格延续结构性上涨，同比、环比均录得升幅；二手房价格则继续下跌，环比跌幅有所扩大。

据中新社报道，中指研究院星期四（10月1日）发布的数据显示，9月中国100个城市新建住宅平均价格为每平方米1万7285元（人民币，下同，3298新元），环比上涨0.17%，同比上涨2.12%；二手住宅平均价格为每平方米1万2452元，环比下跌0.6%，同比下跌6.94%。其中，上海二手住宅价格环比由跌转涨，上涨0.11%。

从市场表现来看，上海、北京、杭州、成都等重点城市当月均有优质新建楼盘入市，百城新房价格环比延续结构性上涨态势，且涨幅较上月略有扩大。重点城市二手房市场保持较高活跃度，成交量同比继续增长，但价格环比跌幅有所扩大。

近月来，中国房地产市场迎来多项基础性制度调整。8月28日，中国住房和城乡建设部、自然资源部、国家金融监管总局公布《关于完善商品住房销售制度的通知》，部署各地稳步推进商品住房销售制度改革，加快构建房地产发展新模式。住建部也明确，以项目公司制、主办银行制、现房销售制三项制度为重点，改革完善房地产基础性制度。

9月28日召开的国务院常务会议提出“推出一批务实管用的增量政策”，明确“研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施”。隔天，财政部等三部门发布房贷贴息政策，明确自10月1日起，符合条件的居民房贷可享受1个百分点的贴息支持。9月末，北京、上海、广州先后落地商品住宅销售制度改革实施细则，围绕预售管理、现房销售、土地款分期缴纳等作出细化安排。

中指研究院指数研究部总经理曹晶晶说，今年四季度，房地产市场预计延续筑底态势，核心城市需求端政策显效和优质项目入市仍将为新房销售提供一定支撑；二手房成交或保持较高活跃度，但挂牌规模仍处相对高位，价格短期或延续调整。

她认为，从中期看，随着现房销售等政策对房企拿地策略和资金占用影响的逐步传导，2027年起其对新增供应的影响将逐步加深。