中国大陆一艘渔船被指越界进入台方的东沙限制水域，在多次广播仍拒绝离开后，被台湾海巡水炮驱离。渔船后来失去动力，海巡舰之后将渔船脱离限制水域。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，海巡署通报，海巡署云林舰星期四（10月1日）下午3时许在东沙岛东方27海里处，发现两艘大陆渔船“粤惠东渔75066”及“金鲨”在限制水域内下锚作业后，随即广播要求离开。粤惠东渔75066起锚航离，但金鲨留在原地。

海巡人员连续三次广播无效后，先在距离金鲨约200公尺处，以水炮向上空喷水30秒示警，见对方仍无反应，再逐步靠近，朝驾舱方向喷水约90秒，据报过程中避开甲板人员。待金鲨起锚往外航行后，云林舰随即停止喷水。

不过，金鲨在航行期间失去动力，云林舰留在现场戒护，并派小艇前往查看，确认船上人员均无受伤。

金鲨晚间8时许向海巡提出需求，云林舰派小艇送上35份热食。云林舰也拖带金鲨渔船，晚上11时许将渔船拖离限制水域外，等候联系陆方前来拖带。海巡署也说，最终在星期五（2日）清晨6时15时将渔船交给大陆工作船拖回。

随着中国大陆近年来在东沙群岛周边活动增加，台湾全面升级当地海上巡防和执法能量，包括常态部署大型巡防舰巡航。