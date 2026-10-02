中国常驻联合国代表傅聪代表28个国家，呼吁国际社会坚决遏止单边强制措施，并不点名敦促少数西方国家立即、无条件、彻底取消相关措施。

据中国中国常驻联合国代表团网站，傅聪当地时间星期四（10月1日）在联大三委发言时说，当前单边主义蔓延，单边强制措施盛行，发展中国家及其人民持续承受负面影响。

他批评，这些措施是造成国际乱象、破坏世界秩序的“罪魁祸首之一”，违背主权平等与合作原则，干涉他国内政，也违反《联合国宪章》宗旨和原则，有悖于多边主义和国际法。

傅聪指出，2030年可持续发展议程强调各国平等享受发展红利，强烈敦促各国不颁布、不实施任何不符合国际法和《联合国宪章》的单边经济、金融或贸易措施。“令人遗憾的是，单边强制措施继续对目标国家及其人民造成破坏性甚至致命后果，甚至危及生命。”

他并称，单边强制措施以及次级制裁和过度遵守加剧当前人道和经济挑战，严重威胁粮食、能源和金融安全。单边强制措施严重违反了包括生命权、健康权、发展权、受教育权在内的基本人权，阻碍了目标国家实现上述人权的能力。

傅聪说：“我们关切单边强制措施及过度遵守限制了受影响国家获得外国投资和技术能力，阻碍了文化、艺术、体育、旅游、人员交流以及包括民用航空在内的交通运输领域的国际合作。”

他重申反对单边强制措施，并呼吁少数西方国家听从国际社会的正义呼声，将遵守《联合国宪章》和国际法的承诺落到实处，立即、无条件、彻底取消单边强制措施。“当前情况下，我们应该加强团结协助，反对对抗分裂，共同应对全球挑战，促进和保护所有人的人权。”