中国电动汽车巨头比亚迪全球销量连续第五个月增长，随着公司在欧洲、东南亚和南美等市场加快扩张，其出口表现强劲，抵消中国本土市场需求疲软的影响。

综合路透社和彭博社等报道，比亚迪星期四（10月1日）公布数据显示，9月汽车销量同比增长17%，至46万3561辆，增幅低于8月的17.8%。其中，海外销量同比大增153.9%，至17万9877辆。

比亚迪在中国国内面临日益激烈的竞争，其竞争对手吉利汽车已推出充电速度更快的系统。

相比之下，吉利汽车9月销量为29万2168辆，同比增长7%；零跑汽车全球销量则达到10万5656辆，增长59%。

随着比亚迪在欧洲、东南亚和南美加快扩张，公司海外销量占9月总销量的比例接近40%。美伊战争推高油价之际，欧洲消费者越来越多地转向电动车或插电式混合动力车，而比亚迪在这两种车型上均有广泛布局。

不过，比亚迪在中国市场的表现并不乐观，国内销量仍较去年同期下滑，交付量同比下降15%。中国汽车行业正面临政府补贴减少，以及长期房地产危机削弱消费者支出的双重压力。