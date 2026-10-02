台湾向美国采购F-16V战机，经过从拍板出售至今共七年的等待后，首批两架星期五（10月2日）飞抵台湾。这也是台湾空军时隔29年再度接收全新战机。

台湾空军司令部在国防部官网发布的新闻稿中宣布，首批两架单座F-16 BLK 70（F-16V）战机，星期五顺利飞抵台东志航基地，并说空军将依计划，执行接装换训，并循序推展各项整备工作，确保战力逐步形成。

空军司令部也说，目前在美生产线上的F-16 BLK 70战机计63架，部分已至交机阶段。空军将持续配合美方专案办公室规划，依节点管制战机飞交返台作业。

台湾向美国采购F-16V战机，经过从拍板出售至今共七年的等待后，首批两架战机星期五（10月2日）飞抵台湾台东志航基地。（法新社）

《联合报》报道，两架战机在星期五上午约8时30分从美国关岛起飞，首架战机上午11时59分降落志航基地，另一架则在中午12时落地。两架战机据报分别由台湾和美国飞官驾驶，台湾军方并未安排飞行员与媒体见面受访。

基地外早已守候多时的军事迷、航空迷及民众纷纷举起相机、手机捕捉画面，现场欢呼声此起彼落。

战机落地后，军方并未特别安排洒水礼等公开接机仪式，但空军派出志航基地所属的三架F-16AM战机起飞至防空识别区迎接伴飞，同时并派出一架AJT勇鹰机担任空拍纪实。此外，为防止新机回台过程中受到干扰，据传台湾空军也出动E-2K预警机升空担任空域管制。

这也是台湾空军继1997年接收F-16A/B及法制幻象2000战机后，时隔29年再度接收全新战机。

《自由时报》早前报道，美国在2019年拍板向台湾出售66架F-16V Block70战机，原定最快2023年交付第一批，但碍于产线安排等原因延宕。首架战机今年3月完成验收飞行测试，首批战机8月下旬飞抵夏威夷后，返台行程数度受到天候及其他因素影响而延迟。

另据台湾中央广播电台报道，关于F-16V的交货进度，台湾国防部长顾立雄在星期五说，年底前不会只有这两架。

（视频来源：法新社）