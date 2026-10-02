美国咖啡连锁巨头星巴克在中国新疆开设首批门店，引来美国国会议员和人权组织的批评。

综合路透社和法新社报道，星巴克星期二（9月29日）在新疆首府乌鲁木齐开设两家门店，正式进驻新疆市场。星巴克中国首席执行官刘文娟还透露，公司将继续在新疆投资。

美国众议院中国问题特别委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）星期四（10月1日）发表声明，称此举是一个“道德沦丧的决定”，并呼吁星巴克“立即改变做法，关闭门店”。

人权倡议组织世界维吾尔代表大会也批评，星巴克在新疆开设门店，是“再次选择无视严峻的人权状况”。

联合国2022年发布报告，指新疆存在针对维吾尔族和其他穆斯林少数群体的侵权行为，包括大量涉及酷刑和任意拘押的指控。中国否认相关指控，称报告是西方国家和反华势力策划的闹剧，是一份罔顾事实的政治化文件，暴露了西方将人权作为政治工具的企图。

据“星巴克中国”微信公众号消息，星巴克新疆国际大巴扎非遗旗舰店和乌鲁木齐天山国际机场店星期二同步开业。其中，大巴扎店是星巴克中国首家非遗旗舰店，别称“星巴扎”，主打沉浸式非遗体验；机场店则以“丝路驿站”为主题，为旅客提供休憩和消费空间。

星巴克还将红石榴、奶皮子等新疆本土风味融入饮品与糕点，推出红石榴酸奶星冰乐、黄杏奶皮子巴斯克蛋糕和坚果巴克拉瓦等产品。