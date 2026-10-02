台湾首艘自制潜舰“海鲲号”星期五（10月2日）再度出海，进行第23次海上测试，也是第17次潜航测试。军事观察人士称，海鲲号已进入交舰前最后几个测试科目，未来数周可能增加出海测试频率，争取在年底前完成交舰。

综合台湾《联合报》《中国时报》《自由时报》报道，台湾安全发展协会理事长纪东昀说，海鲲号目前在原厂技术协助下，根据此前海测结果进行调整和校正，各项仪器和设备调校后，测试已进入最后阶段。

不过，台湾海军目前并未为海鲲号设定具体交舰时间。海军司令部参谋长朱惠民星期三（9月30日）说，海鲲号正在台船进行装备检整和调校，并依测试程序执行海上测试，一切将以安全和品质为前提；若有具体进展，将由台船适时公布。

海鲲号原定去年11月底前交舰，但至今已延误约10个月。《联合报》报道，台船目前按合约每天被罚约19万元（新台币，下同，约7600新元），累计罚款约5700万元。

纪东昀预计，海鲲号未来几周可能每周安排出海测试，以完成交舰前的准备。但他指出，海鲲号即使完成交舰，仍须进行后续测评和战术验证，并非立即就能投入战备，相关验证和战力形成可能还需半年至一年以上。