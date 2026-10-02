日本官方数据显示，8月国内酒店和旅馆的住宿总人次超过6000万，同比减少6.7%，其中中国大陆旅客的住宿人次锐减近半。

据日本共同社报道，日本观光厅公布的8月住宿旅行统计初步数据显示，日本人与外国旅客的住宿总计为6268万人次。其中，外国旅客住宿为1264万人次，同比减少10.3%。

在提供按国家和地区分类数据的住宿设施中，受中日关系恶化影响，中国大陆旅客的住宿人次同比减少49.9%，韩国、台湾、越南等地旅客的住宿人次则有所增加。

这项分类统计的调查范围今年起有所调整，由员工人数10人以上的住宿设施，改为客房数量20间以上的设施。

日本观光厅也公布包括各都道府县数据的7月第二次速报。日本人与外国旅客的住宿总计为5397万人次，茨城、爱媛、高知等22个县的住宿人次同比增加，其余25个都道府县则下降。

7月外国旅客的住宿人次中，三大都市圈占65.2%，地方占34.8%，上年同期分别为67.1%和32.9%，显示外国旅客在地方住宿的占比略有上升。

日本首相高市早苗去年11月发表“台湾有事”论后，中日关系陷入低谷。中国官方呼吁民众避免前往日本，中国国内各大旅行社也减少赴日签证申请数量，赴日团队游纷纷取消或暂停，一些中国航空公司也取消赴日航班。

受此影响，中国大陆赴日游客人数大幅下滑。日本国家旅游局此前公布的数据显示，8月访日中国大陆游客为41.8万人次，同比减少59%，连续九个月同比下降。