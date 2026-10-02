中国一名女子在列车要关车门要，但取行李的孩子未下车后，阻挡列车车门关闭。车站通报，工作人员对女子提醒教育，列车正常发车。

网友告诉江西广播电视台旗下平台“都市现场”记者，此事发生在星期三（9月30日）晚上11时多，地位为广东阳江站。

目击者称，事发前，女子带两小孩刚下车，或因有行李遗落在车厢内，于是她让其中一个孩子返回车上取遗留行李，然而车门随即关闭，孩子未能下车。女子情急之下，徒手扒拉车门。

广州铁路局阳江站的一名工作人员告诉都市现场记者，孩子当晚已安全在阳江站下车，列车运行也未受影响。

中国铁路广州局集团广州南车站星期五（10月2日）在微博通报证实，由广州南开往湛江西站的C6729次列车星期二晚上11时多到达阳江站4站台。一名成年女性旅客带两名儿童旅客正常下车后，其中一名儿童旅客发现随身携带的行李物品遗落在列车上，便独自返回车厢寻找。

通报称，在站台等候的女性旅客见列车关闭车门准备发车、儿童旅客仍未下车，便上前试图阻挡车门关闭。阳江车站工作人员发现后，立即进行了劝阻制止。

广州南车站也说，经联系列车工作人员，妥善照顾了未下车的儿童旅客，C6729次列车正常发车。车站工作人员也对女性旅客进行了安全意识的提醒教育。这名旅客在晚上11时40分，乘坐后续的D7441次列车抵达茂名站，将儿童旅客安全接回。

通报也吁请旅客，乘车遇到突发情况可寻求车站和列车工作人员帮助，切勿阻挡列车车门正常关闭，以确保自身安全和铁路运输秩序。