欧盟委员会首席贸易执法官雷东内（Denis Redonnet）说，欧盟近四分之一的进口商品正出现“令人担忧”的增长趋势，中国商品是主要推动因素。

据路透社报道，雷东内星期四（10月1日）在欧洲议会贸易委员会上说，机械、纺织、基础金属和化工等行业的进口持续异常增长。他认为，进口监测结果反映的趋势“值得高度关注”。

2025年，欧盟进口总额为2万5300亿欧元（3万6420亿新元），其中来自中国的进口额为5710亿欧元。欧盟当年的对华货物贸易逆差达到3600亿欧元。

欧盟自中国的进口持续增加，对华出口则以相近幅度下滑。欧盟委员会正加强与北京磋商，以解决贸易逆差问题，并希望本月能与北京就某种形式的中国出口管理安排达成协议。

此外，中国出口增加，也带动欧洲业界要求采取贸易防御措施的申请大幅增多。

欧盟委员会2025年启动了32起新调查，略低于2024年创纪录的33起，远高于此前平均每年12起的历史水平。其中，超过三分之一涉及化工行业。雷东内说，今年至今已启动27起新调查。