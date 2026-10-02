新任中共重庆市委常委、副市长徐建，出任经济强区两江新区区委书记，填补今年4月罗蔺落马后空缺近半年的职位。

分析认为，徐建集市委常委、副市长和两江新区“一把手”三个角色于一身，意在打通市委、市政府和两江新区的连接，减少发展掣肘。若他在任期内新区加速发展，中共二十一大后很可能再上一个台阶。

根据重庆“两江发布”消息，重庆市委常委、区委书记徐建星期四（10月1日）即中国国庆当日，前往两江新区重点景区、交通枢纽、商圈，检查国庆期间安全工作。

这是徐建首次以两江新区区委书记身份公开亮相。官媒《重庆日报》前一天（9月30日）公布了徐建进入重庆市委常委的消息。他在重庆政府官网的排序从此前第五位升到第三位，仅次于市长陈新武和常务副市长刘尚进。

今年54岁的徐建是目前最年轻的重庆市委常委。他在上海工作近30年，先后担任上海市黄浦区规划和土地管理局长，徐汇区副区长，上海市水务局长、青浦区委书记等职。

2024年12月底，徐建跨省交流升任重庆副市长，跻身副部级。主要负责规划和自然资源管理，住房和城乡建设，城市管理以及大数据应用发展等。

他此次担任一把手的两江新区，2010年成为国家级新区，去年年底由功能区升级为实体行政区。此前一直担任新区党工委书记的罗蔺，出任首任区委书记。

今年4月，履新刚半年的罗蔺任上被查，是今年上半年山城领导班子一系列人事震荡中一个重要节点，也使这一产业高度集中的区域悬空“一把手”长达五个多月。

两江新区拥有长安、赛力斯、京东方等头部企业，是重庆新能源汽车、电子信息等产业的重要集聚区。

全区去年生产总值（GDP）约占重庆经济总量的六分之一，同年和2024年GDP分别增长6.5%和6.0%，均超过同期全市GDP增速。但今年上半年增速仅为1.0%，在重庆37个区县中垫底。

台湾政治大学政治系、东亚研究所特聘教授寇健文告诉《联合早报》，两江新区目前发展不如预期，所以此次徐建是以市委常委、副市长以及区委书记三个职务上任，目的是“打通新区和市委、市政府三方的决策和联系，也显示中央对两江新区的重视”。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南受访时则说，徐建是外地技术官僚，与重庆政商网络没有渊源，又有上海地区治理经验，中央用他取代本地干部，用意是切断当地人事与资源分配、经济利益的关联。“这是救火型任命，风险与收益都高。”

两江新区目前共有四任一把手落马，被称为重庆反腐重灾区，其中罗蔺和段成刚都是本地干部。

洪耀南说，反腐是经济增长乏力的放大器但并非主因。他说，一把手悬空多时，土地出让、项目审批等都停摆，官员为避险也可能不作为；另外，区域划分调整后，统计口径也可能发生变动。

但他指出，更根本的问题是过去依赖土地、平台公司和产业补贴等方式推动经济增长，这种发展模式下也容易滋生利益输送。随着反腐的深入，原有发展机制相应受到冲击，过去增长中存在的问题也更加明显。