知情人士透露，美国私募基金贝恩资本正考虑投资香港房地产开发商新世界发展。后者陷入财务困境，正寻求削减财务负担。

彭博社引述其中一名知情人士说，贝恩资本正在研究的这项潜在交易，可能也促使控股股东郑氏家族注入新资金。据悉，磋商仍在进行，贝恩资本最终会否推进交易尚无定论。

新世界发展是香港历史最悠久的房地产巨头之一，在香港和中国大陆拥有众多住宅、办公楼和商场项目。近年来，新世界发展也受中国房地产市场长期低迷的冲击。房价下跌、消费者信心疲弱以及高利率环境挤压公司收入，同时推高借贷成本。

根据新世界发展最新公布的业绩，截至6月底，公司总债务约为1430亿港元（233亿新元），其中部分债务将于2028年到期。

与贝恩资本的谈判是在其他投资者先前尝试收购新世界失败后进行的。彭博早前报道，因郑氏家族不愿放弃控制权，黑石集团放弃了一项与新世界规模达40亿美元（51.1亿新元）的交易。

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