（乌鲁木齐/华盛顿综合讯）咖啡连锁品牌星巴克本周进入新疆市场，却引来美国国会议员批评，称星巴克此举是一个“道德破产的决定”。

综合路透社、川观新闻报道，星巴克两家特色门店星期二（9月29日）同步落地乌鲁木齐。一家是星巴克国际大巴扎非遗旗舰店，简称“星巴扎”，另一家是在乌鲁木齐天山国际机场的“丝路驿站”星巴克客店。

其中“星巴扎”是星巴克在新疆落地的首家店，星巴克中国表示店面融合了非遗艺术、新疆民俗，还同步推出新疆限定系列产品，把红石榴、奶皮子、巴克拉瓦等地域风味融入产品。

星巴克中国也宣布将在中国41个城市的2700余家星巴克门店里，限时推出新开发的新疆特色饮品和点心。星巴克中国首席执行官刘文娟表示，将持续投资新疆，“为顾客创造独属于新疆的第三空间”。

但星巴克中国的决定引来美国众议院中国问题特别委员会主席穆勒纳尔的批评。他星期四（10月1日）发表声明，谴责星巴克在中国新疆开设门店的做法，呼吁星巴克应立即关停在新疆的门店。

穆勒纳尔说：“对于一家以社会责任为荣的公司而言，这是一个令人震惊、道德破产的决定。”

他还说，星巴克在这些门店卖出的每一杯咖啡，“都是把一个标志性的美国品牌和中共对维吾尔人的残酷压迫联系在一起”。

人权倡议组织世界维吾尔代表大会也批评，星巴克此举是“再次选择无视严峻的人权状况”。

星巴克中国门店由合资企业负责运营。星巴克去年11月向中国私募基金博裕投资出售中国零售业务控股权，并与其成立合资企业。交易今年4月完成，博裕持有合资企业60%股权，星巴克保留40%。

不过，星巴克仍然继续持有品牌和知识产权，向合资企业授权使用。