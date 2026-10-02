（上海彭博电）全球最大电动汽车制造商比亚迪延续出口增长势头，抵消中国国内市场需求不断减弱的影响，9月汽车销量同比增长17%。

比亚迪周星期四（10月1日）发布声明称，9月销量略高于46万辆，使今年以来累计销量达到313万辆，较2025年同期下降4%。该公司的全年销量目标为500万至550万辆。

随着比亚迪在欧洲、东南亚和南美加快扩张，海外销量占9月总销量的比例接近40%。伊朗战争推高油价之际，欧洲消费者越来越多地转向电动车或插电式混合动力车，而比亚迪在这两个类别均拥有丰富的产品阵容。

欧洲市场对比亚迪尤其重要，当地消费者对电动车的接受度相对较高，消费能力也更强。从长期来看，比亚迪计划在欧洲建设三座汽车组装厂和一座电动车电池厂，并已就收购法国、西班牙和意大利等国利用率不足工厂的可能性进行磋商。

相比之下，比亚迪在中国市场的表现并不乐观，国内销量继续低于上年同期。中国汽车行业正面临政府电动车补贴减少，以及长期房地产危机削弱消费者支出的双重压力。